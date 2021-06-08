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    Merve Oflaz'dan sosyetik aşkına romantik kutlama

    Arka Sokaklar'ın Bahar Komiseri Merve Oflaz, sevgilisine özel paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 09:21
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    Merve Oflaz'dan sosyetik aşkına romantik kutlama

    "Arka Sokaklar"da rol alan Merve Oflaz, sosyetik sevgilisi Allan Hakko’nun doğum gününü Instagram hesabından kutladı.

    "EN SEVDİĞİMİZ FOTOĞRAF"

    Eski 'Survivor' birincisi  Oflaz, yakışıklı aşkıyla teknede ‘selfie’ yaptığı pozu Instagram hesabından paylaşarak, “İyi ki doğdun kahramanım. Doğum günün kutlu olsun. En sevdiğimiz fotoğraf.” notunu düştü.

    Oflaz'ın fotoğrafına takipçileri tarafından binlerce beğeni geldi.

    Merve Oflaz dan sosyetik aşkına romantik kutlama #1

    Merve Oflaz dan sosyetik aşkına romantik kutlama #2

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