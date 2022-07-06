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    Merve Oflaz'ın tekne pozları

    Teknede poz veren Merve Oflaz, fit fiziği ile dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 10:13
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    Merve Oflaz'ın tekne pozları

    İki yıldır aşk yaşayan Merve Oflaz ile Allan Hakko, Bodrum Cennet Koyu’nda teknede tatil yapıyor.

    Teknede poz verdi

    2010 yılında katıldığı Survivor yarışmasında şampiyon olarak adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Merve Oflaz, son olarak Instagram hesabından teknede çekildiği bikinili karelerini paylaştı.

    Oflaz'ın bikinili pozları çok sayıda kişinin beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Merve Oflaz ın tekne pozları #1

    Merve Oflaz ın tekne pozları #2

    Merve Oflaz ın tekne pozları #3


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