Merve Oflaz'ın tekne pozları

Teknede poz veren Merve Oflaz, fit fiziği ile dikkat çekti.

İki yıldır aşk yaşayan Merve Oflaz ile Allan Hakko, Bodrum Cennet Koyu’nda teknede tatil yapıyor.

Teknede poz verdi

2010 yılında katıldığı Survivor yarışmasında şampiyon olarak adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Merve Oflaz, son olarak Instagram hesabından teknede çekildiği bikinili karelerini paylaştı.

Oflaz'ın bikinili pozları çok sayıda kişinin beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.