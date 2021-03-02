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    Merve Özbey, anneliği anlattı

    Geçen cuma kızı Elif Özüm'ü kucağına alan lop müziğinin güçlü yorumcusu Merve Özbey, hastaneden taburcu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 07:08
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    Merve Özbey, anneliği anlattı

    Şarkıcı Merve Özbey, dün akşam saatlerinde ilk bebeğini kucağına aldı. Anne olmanın heyecanını yaşayan şarkıcı, kızına Elif Özüm adını verdi.

    "KİLO GELİŞİMİ DURMUŞTU"

    Hastane çıkışı açıklama yapan Özbey, "Kilo gelişiminde bir problem vardı o yüzden doktorumuz beklemek istemedi.

    Boşa yaşamışım 33 sene. Şimdi hayat onun üzerine kurulu. Mutlu sağlıklı huzulu bir hayatı olsun." diye konuştu.

    Özbey'in doktoru ise şu açıklamayı yaptı:

    “Merve Özbey ile Kenan Koçak çiftinin bebeği, 47 cm ve 2.530 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz”

    Merve Özbey, anneliği anlattı #1

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