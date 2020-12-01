Merve Özbey babasını kaybetti

6,5 aylık hamile olan şarkıcı Özbey'in babası vefat etti.

Kız bebeği bekleyen güzel şarkıcı Merve Özbey'in 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Özbey, acı haberi Instagram üzerinden duyurdu.

Geçtiğimiz sene bu dönemde nişanlanan şarkıcı, babası ile o günden kalan fotoğrafını paylaştı.

"NE GARİP..."

Paylaşımda ise "Geçen sene tam bugun bu saatler... Nişanım var, telaşım nasıl tatlı anlatamam. Neler değişti babacığım. Mesela dün sen gittin. 1 günde artık ne pazarların ne Fener maçlarının tadı kaldı benim için. Acıların dindi mi bilmem, sesin yerine geldi mi mesela, yemek yiyebiliyor musun? Ne garip..." mesajı yer aldı.