Merve Özbey, bebeğini kucağına aldı

Merve Özbey'in kızı Elim Özüm, dün akşam saatlerinde dünyaya geldi.

Şarkıcı Merve Özbey, 2020'nin şubat ayında Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu.

Çift, şimdilerde ise ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyor.

Kızı Elif Özüm'ü kucağına almak için gün sayan Özbey'den müjdeli haber geldi.

ANNE OLDU

Özbey, dün akşam saatlerinde Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede doğum yaptı.

Özbey ile kızının durumunun iyi olduğu öğrenildi.