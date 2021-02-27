Euro
8.9694
0.15%
Dolar
7.4249
0.98%
Altın
412.33
-1.48%
Borsa
1.471
-1.13%
Bitcoin
353.010
1.67%
EXEN Coin
16.46
-1.96%
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Merve Özbey, bebeğini kucağına aldı

    Merve Özbey'in kızı Elim Özüm, dün akşam saatlerinde dünyaya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2021 - 14:15
    • Güncelleme : 27.02.2021 - 14:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merve Özbey, bebeğini kucağına aldı

    Şarkıcı Merve Özbey, 2020'nin şubat ayında Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu.

    Çift, şimdilerde ise ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyor.

    Kızı Elif Özüm'ü kucağına almak için gün sayan Özbey'den müjdeli haber geldi.

    ANNE OLDU

    Özbey, dün akşam saatlerinde Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede doğum yaptı.

    Özbey ile kızının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Merve Özbey, bebeğini kucağına aldı #1

    Merve Özbey, bebeğini kucağına aldı #2

    Merve Özbey, bebeğini kucağına aldı #3

    Merve Özbey, bebeğini kucağına aldı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir