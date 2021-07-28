Merve Özbey Bodrum'da

Beş aylık anne Merve Özbey, eşi Kenan Koçak'la birlikte tatil sezonunu Yalıkavak'ta açtı.

Koronavirüs kısıtlamalarının sona ermesiyle ünlü isimler soluğu tatil beldelerinde aldı.

Bu isimlerden biri de şarkıcı Merve Özbey oldu.

Özbey, 2020 yılında evlendiği Kenan Koçak'la Yalıkavak plajlarında görüntülendi.

Ege'nin serin sularında keyif yapan Özbey, tatilin tadını çıkardı.

JET-SKİ KULLANDI

Özbey, eşi Koçak'ın yardımıyla je-ski kullanmayı öğrendi. Genç şarkıcı suda yaptığı manevralarla ise dikkat çekti.