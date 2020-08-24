Merve Özbey, hamile

Yaklaşık yedi ay önce dünyaevine giren Merve Özbey-Kenan Koçak çiftinden müjdeli haber geldi.

Geçtiğimiz şubat ayında bir süredir birlikte olduğu Kenan Koçak ile dünya evine giren Merve Özbey, bebek beklediğini duyurdu.

DUA İSTEDİ

Bunun çok büyülü bir süreç olduğunu ve beklediklerinden erken duyulduğunu söyleyen Özbey, konuyla ilgili pek de konuşmak istemediğini kendisini seven sevmeyen herkesten dua ve maşallah demelerini beklediğini söyledi.

Şarkıcı, "Umarım sağlıkla kucağımıza alırız" diyerek sözlerini bitirdi.

4 ÇOCUK İSTİYOR

Özbey, her fırsatta anne olmak istediğini söylüyordu. Hatta ünlü şarkıcı düğünün ardından verdiği ilk röportajda, 4 çocuk istediklerini söylemişti.