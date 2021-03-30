Euro
9.7595
0.95%
Dolar
8.3167
1.43%
Altın
450.91
-0.01%
Borsa
1.394
0.12%
Bitcoin
476.372
3.59%
EXEN Coin
22.31
-3.41%
9ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 9 C

    Merve Özbey, kızına kavuşma anını paylaştı

    İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Merve Özbey ve kızı Elif Özüm'ün o anları izleyenleri gülümsetti.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 15:43
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 17:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merve Özbey, kızına kavuşma anını paylaştı

    2020 yılının Şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz ay ilk bebeğini kucağına aldı.

    Çiçeği burnunda anne, Instagram hesabı üzerinden kızı Elif Özüm'ün doğumuna ait bir video paylaştı.

    Görüntülerde Özbey'in doğum öncesindeki heyecanlı anları ve bebeğine kavuştuğu ilk anlar yer aldı.

    "MAŞALLAHINIZI ALIRIZ"

    Özbey'in, "Ah ne tatlı bir anı. Allah’ım dileyen isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin. Varsa bir maşallahınız alırız." notuyla paylaştığı video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

    Merve Özbey, kızına kavuşma anını paylaştı

    Merve Özbey, kızına kavuşma anını paylaştı #1

    Merve Özbey, kızına kavuşma anını paylaştı #2

    Merve Özbey, kızına kavuşma anını paylaştı #3

    Merve Özbey, kızına kavuşma anını paylaştı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir