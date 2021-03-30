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- Merve Özbey, kızına kavuşma anını paylaştı
Merve Özbey, kızına kavuşma anını paylaştı
İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Merve Özbey ve kızı Elif Özüm'ün o anları izleyenleri gülümsetti.
- Haber Merkezi
- 30.03.2021 - 15:43
- Güncelleme : 30.03.2021 - 17:09
2020 yılının Şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz ay ilk bebeğini kucağına aldı.
Çiçeği burnunda anne, Instagram hesabı üzerinden kızı Elif Özüm'ün doğumuna ait bir video paylaştı.
Görüntülerde Özbey'in doğum öncesindeki heyecanlı anları ve bebeğine kavuştuğu ilk anlar yer aldı.
"MAŞALLAHINIZI ALIRIZ"
Özbey'in, "Ah ne tatlı bir anı. Allah’ım dileyen isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin. Varsa bir maşallahınız alırız." notuyla paylaştığı video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Merve Özbey, kızına kavuşma anını paylaştı