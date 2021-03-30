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Merve Özbey, kızına kavuşma anını paylaştı

Merve Özbey, kızına kavuşma anını paylaştı

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Merve Özbey ve kızı Elif Özüm'ün o anları izleyenleri gülümsetti.