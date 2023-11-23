Merve Özbey paylaşımıyla duygulandırdı: Babasını andı Daha önce konuk olduğu bir programda zor bir çocukluk geçirdiğini söyleyen Merve Özbey, sosyal medya hesabından kaybettiği babasıyla ilgili paylaşım yaptı.

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35 yaşında iki çocuk annesi ünlü şarkıcı Merve Özbey, 1,7 milyonluk takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar dikkatleri üzerine çekti. Özbey, 2020 yılında hayatını kaybeden babası Ahmet Özbey'i anarak hayranlarını duygulandırdı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasına seslenen ünlü isim, "En azından rüyama gelsen ne güzel olur" ifadelerini kullandı.

"Baba... Selam."

Babasıyla gittiği bir restorandan fotoğraf paylaşan Özbey, "Baba... Selam. Ben yıllar sonra ilk defa seninle oturduğum yere geldim. Zordu. Sen gittiğinden beri neler olduğunu görüyorsundur inşallah. Ben seni göremiyorum. En azından rüyama gelsen ne güzel olur. Hasretle selamlar, öperim ellerinden. Seni anmak çok güzeldi" dedi.

Özbey, geçtiğimiz yıl Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olmuş ve babasının dünyanın en iyi insanlarından biri olduğunu ancak iyi bir koca olmadığını açıklamıştı.

"Sorumluluktan kaçtı galiba"

Babasıyla ilişkisinden bahseden Özbey, "Sorumluluktan kaçtı galiba. Bir süre benimle görüşmedi. Küçük bir çocuk olduğum için babama çok ihtiyacım vardı. Ben babamı aradıkça açmamaya başladı. Gelmek istiyorum dedikçe bahane buldu. Ama hiçbir zaman saygısızlık etmedim" ifadelerini kullanmıştı.

İletişim kurmaya başladıklarında babasının gırtlak kanserine yakalandığını belirten Merve Özbey, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.