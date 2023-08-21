Merve Özbey, rahatsızlandı Ünlü şarkıcı Merve Özbey, sağlık sorunları nedeniyle konserlerini ertelediğini duyurdu.

ensonhaber.com

Pop müziğin sevilen isimlerinden Merve Özbey'den üzücü haber geldi.

Merve Özbey, geçirdiği bir ameliyat sonrasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı.

Özbey, geçirdiği bir ameliyat sonrasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı.

Ünlü, şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Konserlerim iptal"

"Bir süre önce geçirdiğim operasyon sonrası birtakım komplikasyonlar gelişti. Buna yönelik hastanede devam eden tedavi süreci ve doktorların tavsiyesi ile 30 Ağustos'a kadar olan konserlerimi üzülerek iptal etmek zorunda kaldım. Sağlık günlerde yeniden buluşmak ve hep birlikte şarkılar söylemek dileğim ile..."