Merve Özbey: Yatak odası mahrem bir şeydir

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, Instagram hesabından kendisine, “Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın” diyen takipçisini ifşa etmişti.

Şubat ayında Kenan Koçak ile nikah masasına oturan Merve Özbey, önceki gün Nişantaşı'nda basın mensuplarının objektiflerine takıldı.

"DAHA ÇOCUK YAPMADIN"

Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin “Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın” yorumuna kızan ünlü şarkıcı sosyal medyadan isyan etmişti.

"BELKİ ALLAH NASİP ETMİYOR"

Muhabirin bu olayı hatırlatması üzerine Özbey, “Yatak odası sorulmaz. Çocuk sorulmaz, bu çok mahrem bir şeydir. Biz hangi ara samimi olduk da sen bana bunu soruyorsun? Belki gerçekten yapamıyorum, belki istemiyorum, belki Allah nasip etmiyor. Sosyal medyada herkesin birbirine kolay ulaşabiliyor olması böyle konuşma hakkını vermez” diyerek tepkisini gösterdi.

"GERÇEKTEN SIKILDIM"

Sosyal medya kullanıcısının yazdığı yoruma sinirlenen Özbey “Bir bitmediniz ki… Kötüsünüz gerçekten! Hem de çok kötü! Ekran önündeyiz, oyuncuyuz, şarkıcıyız, kadınız diye size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Kim! Gerçekten çok sıkıldım. Sizin gibiler bu dünyayı alt üst ediyor” demişti.