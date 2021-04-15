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- Merve Özbey'den Elif Özüm paylaşım
Merve Özbey'den Elif Özüm paylaşım
47 gün önce anne olan ünlü şarkıcı Merve Özbey, kızıyla fotoğraf paylaştı.
- Haber Merkezi
- 15.04.2021 - 13:20
- Güncelleme : 15.04.2021 - 13:21
Geçtiğimiz günlerde bebeğinin yüzünü gösteren çiçeği burnunda anne Merve Özbey, kızı ile paylaşımlarına devam ediyor.
Önceki gün Elif Özüm ile birlikte bahçede objektif karşısına geçen Özbey, sıcak havanın tadını çıkardı.
"ANNE-KIZ GÜNEŞİ GÖRDÜK"
O anları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, "Anne-kız güneşi gördük" notunu yazdı.
"SARI MELEK"
Merve Özbey'in 121 binden fazla beğeni alan paylaşımına Bengü, "Annesinin kuzusu" yorumunu yaparken, Derya Uluğ ise, "Sarı melek" ifadelerini kullandı.