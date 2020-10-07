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    Merve Özbey'in bebeği göründü

    İş insanı Kemal Koçak ile geçen şubatta nikah masasına oturan Merve Özbey kızına 4.5 aylık hamile.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 07:24
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    Merve Özbey'in bebeği göründü

    4.5 aylık hamile olan ve kız bebeğini kucağına almak için gün sayan güzel şarkıcı Merve Özbey, önceki gün eşi Kenan Koçak ile İstinyePark'ta objektiflere yansıdı.

    "HER ŞEY YOLUNDA"

    Karnı belli olmaya başlayan Özbey “Hamilelik güzel geçiyor. Her şey yolunda. Gün geçtikçe heyecanımız artıyor” dedi.

    Koronavirüs önlemlerine harfiyen uyan çift, kısa sürede eksiklerini tamamlayarak alışveriş turlarını noktaladılar.

    Merve Özbey in bebeği göründü #1

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