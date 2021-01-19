Merve Şarapçıoğlu: Düğünü bile erkek tarafı yapmadı

Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, mal rejim listesi hakkında konuştu.

Oyuncu Berk Oktay ve kısa süre önce resmi olarak boşandığı Merve Şarapçıoğlu arasında sorunlar çözüme ulaşmıyor.

Ünlü oyuncunun mahkemeye sunduğu ‘mal rejim listesi’nin basına yansımasının ardından Şarapçıoğlu isyan etti.

"DÜĞÜNÜ BABAM DA YAPTI"

Listedeki rakamların gerçeği yansıtmadığını iddia eden Şarapçıoğlu, “Düğün masrafı 100 bin lira yazıyor. Düğün erkek tarafına aittir. Buna rağmen babam, masrafın yarısını karşıladı, dekont da elimizde mevcuttur” dedi.

"BANA DÜŞEN SOKAK HAYVANALRINA GİDECEK"

“Gittiğimiz her tatilin yarı parasını ben ödüyordum” diyen Şarapçıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Tatil için 70 bin lira yazıyor! Bir insan eşiyle gittiği tatillerin kalem kalem hesabını mı tutar? Madem öyle, bu masrafları da kalem kalem ispatlamasını bekliyorum! Bu mal rejimi davasını, en başında açabilirdim ve ‘bekletici mesele’ yaptırıp, tüm mallarına tedbir koydurabilirdim. Bu mal rejiminden hakkıma düşen payı da sokak hayvanlarına bağışlayacağım” diye konuştu.