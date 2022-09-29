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    Merve Şarapçıoğlu'ndan Berk Oktay'a gönderme

    2 yıl önce oyuncu Berk Oktay'dan boşanan Merve Şarapçıoğlu, Instagram'dan sevgilisiyle pozunu paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 11:35
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    Merve Şarapçıoğlu'ndan Berk Oktay'a gönderme

    Oyuncu Berk Oktay'dan Şubat 2020'de olaylı bir şekilde boşanan Avukat Merve Şarapçıoğlu, kalbini iş insanı Mehmet Yahya'ya kaptırdı.

    Çok mutlu olan Merve Şarapçıoğlu, sevgilisini öve öve bitiremedi, eski eşine de isim vermeden gönderme yaptı.

    "Kabus bir dönemde girdi hayatıma"

    Şarapçıoğlu, "Kabus gibi bir dönemimde girdi hayatıma. Enerjisini eksik etmeden, duruşunu hiç bozmadan tüm kalbiyle yanımda duran 'adam'... Hayatıma insan alırken adamlığın gerçek anlamını bilmiyormuşum meğer. Kalpten değer görüp sevilmeyi Memo ile öğrendim.

    Merve Şarapçıoğlu ndan Berk Oktay a gönderme #1

    "Bana hep inandı"

    Duygusal anlamda yerlerde sürünürken, yargılama aşamasında yapmadığım şeylerle herkes tarafından yaftalanırken, hıçkıra hıçkıra gece gündüz durmadan ağlarken, bedeli ne olursa olsun bir saniye yalnız bırakmadı beni. Bana inanmaktan hiç vazgeçmedi. Her damla gözyaşımı kendi derdini yok sayıp sildi şefkatle." dedi.

    Merve Şarapçıoğlu ndan Berk Oktay a gönderme #2

    Merve Şarapçıoğlu ndan Berk Oktay a gönderme #3

    Merve Şarapçıoğlu ndan Berk Oktay a gönderme #4


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