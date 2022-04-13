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    Merve Sevi: Tembelim

    Tek bir aktivite yapabildiğini açıklayan ünlü oyuncu Merve Sevi, koşuşturmalı bir hayatının olmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 10:44
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    Merve Sevi: Tembelim

    Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Sevi, bir magazin dergine röportaj verdi. Günlük rutinlerinden bahseden ünlü oyuncu "Çok tembel bir insanım." dedi.

    "Bir giriyor bir gidiyor"

    Sporu sürekli olrak hayatına sokamadığını söyleyen Merve Sevi, “Akşam yüzümü yıkıyorum. Spor hayatıma bir giriyor, 2 sene yapıyorum sonra bırakıyorum.

    "Tek aktivite yapabiliyorum"

    Mesela kitap okuyacağım zaman eve kapatıyorum kendimi 4 gün. Sadece tek bir aktiviteye yönelebiliyorum.” ifadelerini kullandı.

    Merve Sevi: Tembelim #1

    Merve Sevi: Tembelim #2


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