Merve Terim Çetin: Çocuklar anlamaz demeyin

Fatih Terim'in kızları Instagram'dan yaptıkları ortak yayınla takipçileriyle buluştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızları Merve Terim ve Buse Terim, Instagram’da ortak yayın yaptı.

Psikoloji mezunu olan Merve Terim, pandemi sürecine dair ebeveynleri uyardı.

"BİLGİYİ ONLARA SÜZEREK VERİN"

Pandemi sürecinde ailelere uyarılarda bulunan Terim, “Bu süreçte çocukları bilgilendirmeli, bilgiyi onlara süzerek sunmalıyız. Ne çok korkutucu olmalı ne de ‘korkacak bir şey yok’ tutumuna girmeliyiz.

"O BİR BİREY"

Çocuktur anlamaz demek yerine onun da bir birey olduğunu kabul ederek konuşmalıyız.” dedi.