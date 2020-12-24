Meryem Uzerli, doğuma hazır

Doğumuna günler kalan Meryem Uzerli, çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı.

İkinci kez hamile olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, doğumuna günler kala çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan yayınladı.

2. KIZ GELİYOR

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan oyuncunun karnının iyice çıktığı görüldü.

Koronavirüsten salgını yüzünden çok tedirgin olan Uzerli'nin Türkiye'den sürekli kolonya, zeytinyağı, bal ve polen getirttiği öğrenildi.

Uzerli’nin, Can Ateş’ten altı yaşında Lara adında bir kızı var.