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    Meryem Uzerli, doğuma hazır

    Doğumuna günler kalan Meryem Uzerli, çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2020 - 07:27
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 07:36
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    Meryem Uzerli, doğuma hazır

    İkinci kez hamile olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, doğumuna günler kala çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan yayınladı.

    2. KIZ GELİYOR

    Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan oyuncunun karnının iyice çıktığı görüldü.

    Koronavirüsten salgını yüzünden çok tedirgin olan Uzerli'nin Türkiye'den sürekli kolonya, zeytinyağı, bal ve polen  getirttiği öğrenildi.

    Uzerli’nin, Can Ateş’ten altı yaşında Lara adında bir kızı var.

    Meryem Uzerli, doğuma hazır #1

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