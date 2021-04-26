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    Meryem Uzerli, 32 bin TL'lik çantasını gösterdi

    32 bin TL'lik çanta takan Meryem Uzerli, Instagram'dan havasını attı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 07:58
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 08:53
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    Meryem Uzerli, 32 bin TL'lik çantasını gösterdi

    Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan Meryem Uzerli, Rusya'da düzenlenen Moskova Uluslarası Film Festivali'ne katıldı. Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, tarzıyla yine konuşuldu.

    MERYEM'İN ÇANTASI

    Ünlü markalardan sponsorluklar alan güzel oyuncu Meryem Uzerli, önceki gün de yaklaşık fiyatı 32 bin TL olan Chanel çantasıyla böyle poz verdi.

    Uzerli'nin, önemli rollerini Feyyaz Duman, Hakan Karsak ile paylaştığı Kovan adlı film de Moskova'da seyirciyle buluşacak.

     

    Meryem Uzerli, 32 bin TL lik çantasını gösterdi #1Meryem Uzerli, 32 bin TL lik çantasını gösterdi #2Meryem Uzerli, 32 bin TL lik çantasını gösterdi #3Meryem Uzerli, 32 bin TL lik çantasını gösterdi #4

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