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    Meryem Uzerli, doğum yaptı

    Kızı Lily'i kucağına alan Meryem Uzerli, ikinci kez anne olma sevincini yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 09.01.2021 - 16:15
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    Meryem Uzerli, doğum yaptı

    Amerikalı sevgilisinden ikinci bebeğine hamile olan Meryem Uzerli'den müjdeli haber geldi.

    Güzel oyuncu, dün bebeğini kucağına aldı.

    Doğum yapan Uzerli, kızı ile çekildiği kareleri Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

    "ÇOK MUTLUYUZ"

    Eski eşinden 7 yaşında bir kızı daha olan Uzerli, paylaşımına “Ablan, baban ve ben seni ailemizde ağırladığımız için çok mutluyuz.” notunu düştü.

    Uzerli'nin bebeğine verdiği isim ise Lily Koi oldu.

    Meryem Uzerli, doğum yaptı #1

    Meryem Uzerli, doğum yaptı #2

    Meryem Uzerli, doğum yaptı #3

    Meryem Uzerli, doğum yaptı #4

    Meryem Uzerli, doğum yaptı #5

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