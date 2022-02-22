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    Meryem Uzerli, Dubai'ye gitti

    Yaşamını Almanya’da sürdüren Meryem Uzerli, kızları Lara ve Lily Koi ile Dubai seyahatine çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 07:25
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 07:38
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    Meryem Uzerli, Dubai'ye gitti

    'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle adını duyuran oyuncu Meryem Uzerli, kızları Lara ve Lily Koi ile Dubai'ye gitti.

    ARAKDAŞLARINI DA GÖTÜRDÜ

    10 günlük tatilin ilk beş gününü geride bırakan Uzerli, çocukları ve kendilerine eşlik eden arkadaşlarıyla geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Uzerli’nin tatil pozları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

    Tatil sonrası Berlin’e dönecek olan oyuncu, mart ayında yeni projeleri için İstanbul’a gelecek.

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