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    Meryem Uzerli evden çıkmıyor

    İki çocuk annesi Meryem Uzerli, koronavirüsten korunmak için önlemleri artırdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 09:35
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 09:47
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    Meryem Uzerli evden çıkmıyor

    Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, koronavirüs vakaları çoğalması nedeniyle önlemlerini artırdı.

    SADECE MARKETE GİDİYOR

    37 yaşındaki Uzerli, iki çocuğu Lara ve Lily Koi’ye kendi bakıyor. Virüs nedeniyle bakıcı tutmayan oyuncunun, market dışında ise evinden çıkmadığı öğrenildi.

    DOĞUM KİLOLARI GİTTİ

    Sağlıklı beslenerek doğum kilolarını da veren oyuncu, evinde sporunu da ihmal etmiyor. Üç ay önce Lily Koi’yi kucağına alan Uzerli, tüm zamanını çocuklarına ayırıyor.

    Meryem Uzerli evden çıkmıyor #1Meryem Uzerli evden çıkmıyor #2

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