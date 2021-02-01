Euro
8.8195
-0.74%
Dolar
7.2682
-0.7%
Altın
434.69
0.27%
Borsa
1.473
0%
Bitcoin
241.727
-1.51%
EXEN Coin
17.87
0.78%
9ºC
İstanbul
Puslu bulutlar 9 C

    Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi

    20 gün önce ikinci kez anne olan oyuncu, çocuğunun yüzünü göstermedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 07:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi

    Yeni doğum yapan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, 20 günlük kızı Lily Koi ve yedi yaşındaki kızı Lara’yla olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

    20 gün önce ikinci kez anne olan oyuncu, çocuğunun yüzünü göstermedi.

    EVİNDE POZ VERDİ

    Fotoğrafçı Urban Ruths’a evinde pozlar veren Uzerli, kızının yüzünü kalp emojisiyle kapattı. Fotoğraf çekimlerinde, oyuncuya Can Ateş’ten olan kızı Lara da eşlik etti. Fotoğraflara takipçilerinden binlerce beğeni geldi.

    Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi #1

    Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi #2

    Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi #3

    Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir