Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi

20 gün önce ikinci kez anne olan oyuncu, çocuğunun yüzünü göstermedi.

Yeni doğum yapan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, 20 günlük kızı Lily Koi ve yedi yaşındaki kızı Lara’yla olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

20 gün önce ikinci kez anne olan oyuncu, çocuğunun yüzünü göstermedi.

EVİNDE POZ VERDİ

Fotoğrafçı Urban Ruths’a evinde pozlar veren Uzerli, kızının yüzünü kalp emojisiyle kapattı. Fotoğraf çekimlerinde, oyuncuya Can Ateş’ten olan kızı Lara da eşlik etti. Fotoğraflara takipçilerinden binlerce beğeni geldi.