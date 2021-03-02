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    Meryem Uzerli, koronavirüs aşısı için Türkiye'ye geliyor

    İki çocuk annesi oyuncu Meryem Uzerli, uzun süredir kaldığı Almanya'da koronavirüs aşılama sürecinin ağır işlemesi nedeniyle Türkiye'ye dönüş yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 07:50
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    Meryem Uzerli, koronavirüs aşısı için Türkiye'ye geliyor

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Avrupa'da görüldüğü ilk günden beri Almanya'da olan Meryem Uzerli, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek.

    ALMANYA AŞILAMADA YAVAŞ

    Almanya'da koronavirüs aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi rahatsız olan Uzerli, çocuklarını da alıp ailesiyle İstanbul'da kalacak.

    Ocak ayında kızı Lily Koi'ye hamile kaldıktan sonra Berlin'deki evinden çıkmayan Meryem Uzerli'nin, bir an önce aşı olmak istediği öğrenildi.

    ABD'Lİ SEVGİLİSİ DE GELİYOR

    Türkiye'de daha çabuk aşı olacağını düşünen 37 yaşındaki oyuncuya, ABD'li iş insanı sevgilisi de önümüzdeki ay eşlik edecek.

    Meryem Uzerli, koronavirüs aşısı için Türkiye ye geliyor #1

    Meryem Uzerli, koronavirüs aşısı için Türkiye ye geliyor #2

    Meryem Uzerli, koronavirüs aşısı için Türkiye ye geliyor #3

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