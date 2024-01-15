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Meryem Uzerli reklam ücretine iki katı zam yaptı! 20 milyon lira istiyor

Meryem Uzerli reklam ücretine iki katı zam yaptı! 20 milyon lira istiyor Lara ile Lily Koi adında iki kızı bulunan Meryem Uzerli, reklam için markalardan istediği ücreti iki katına çıkardı.