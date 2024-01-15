Meryem Uzerli reklam ücretine iki katı zam yaptı! 20 milyon lira istiyor

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Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, şu sıralar Almanya’nın başkenti Berlin ve İstanbul arasında mekik dokuyor.
Son dönemde yurt dışında katıldığı büyük organizasyonlar ve Türkiye’deki programlar nedeniyle sık sık gündeme gelen oyuncu, daha önce reklam için 10 milyon lira talep ediyordu.
20 milyon
Yeni yılla birlikte 20 milyon liradan kapıyı açan Uzerli, yeni sezon dizi anlaşmalarında da bölüm başı ücretinde değişikliğe gitti.
Daha yüksek bir ücret talep eden oyuncu, gelen dizi ve reklam tekliflerini değerlendirmeye aldı.
Anlaşmalar var
Kısa süre sonra yeniden İstanbul’a gelecek olan Uzerli, yeni sezonda hem dizi hem de reklamlarda oynayarak izleyici karşısına çıkacak.
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