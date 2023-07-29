Meryem Uzerli, tüm zamanların en güzel kadınları arasında gösterildi Muhteşem Yüzyıl dizisi sayesinde yıldızı parlayan Meryem Uzerli, yayınlanan bir araştırmada dünyanın en güzel kadınları arasına girmeyi başardı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem'e hayat veren Meryem Uzerli, kısa süre içerisinde herkes tarafından tanınmaya başlandı.

Dizideki Hürrem karakterini başarıyla canlandıran ve yıldızı parlayan Uzerli, dünyanın en güzel kadınları arasında gösterildi.

Listenin yayınlandığı World of Statistics hesabını dünyanın en zengin ismi Elon Musk da takip ediyor.

Dünya güzelleriyle aynı listede

Elon Musk’ın da takip ettiği World of Statistics hesabı, Meryem Uzerli’nin dünyanın en güzel kadınları arasında olduğunu ilan etti.

Tüm dünyadan alınan verilerle yapılan istatistiksel hesaplarla oluşturulan listenin başında ise ölümsüz isim Grace Kelly var.

Marilyn Monroe, Monica Belluci, Angelina Jolie, Charlize Theron, Brigitte Bardot, Audrey Hepburn gibi ünlü kadınlar arasında yerini aldı.

Meryem Uzerli, ‘The most beautiful actress of all time’, yani tüm zamanların en güzel 22 aktristi arasında gösterildi.