Meryem Uzerli üstsüz poz verdi Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı olarak tanınan Meryem Uzerli, son verdiği pozlarla gündem oldu.

ensonhaber.com

Tüm Türkiye'nin 'Hürrem' karakteriyle tanıdığı ünlü oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medyada aktif bir isim.

40 yaşında

Cesur tarzıyla beğeni toplayan Uzerli, üstsüz kamera karşısına geçti. 40 yaşında olan güzel oyuncu Cem Talu'ya poz verdi.

Talu'nun objektifi karşısına geçen Uzerli, üstsüz videosunu paylaştı. Meryem Uzerli'nin paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

"Hürrem Sultan"

Ünlü ismin takipçileri "Hürrem Sultan", "Çok güzelsin", "Estetiksiz hali çok daha güzeldi", "Harikasın", "Güzelliğine güzellik katmış" yorumlarında bulundu.