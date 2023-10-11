Meryem Uzerli üstsüz poz verdi
ensonhaber.com

Tüm Türkiye'nin 'Hürrem' karakteriyle tanıdığı ünlü oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medyada aktif bir isim.

40 yaşında

Cesur tarzıyla beğeni toplayan Uzerli, üstsüz kamera karşısına geçti. 40 yaşında olan güzel oyuncu Cem Talu'ya poz verdi.

Talu'nun objektifi karşısına geçen Uzerli, üstsüz videosunu paylaştı. Meryem Uzerli'nin paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Meryem Uzerli
Meryem Uzerli

"Hürrem Sultan"

Ünlü ismin takipçileri "Hürrem Sultan", "Çok güzelsin", "Estetiksiz hali çok daha güzeldi", "Harikasın", "Güzelliğine güzellik katmış" yorumlarında bulundu.