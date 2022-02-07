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    Meryem Uzerli, yeni reklam anlaşmasından 3 milyon TL aldı

    Muhteşem Yüzyıl’da canlandırdığı ‘Hürrem Sultan’ karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, Rusya'da reklam anlaşması yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 10:29
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    Meryem Uzerli, yeni reklam anlaşmasından 3 milyon TL aldı

    Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı ‘Hürrem Sultan’ rolüyle dünyaca tanınan bir oyuncu haline gelen Meryem Uzerli, bu projeden sonra konuşulan tek bir filmi ya da dizisi olmadığı halde anlaşma yaptığı markalarla büyük paralar kazanmaya devam ediyor.

    KOZMETİK MARKASIYLA ANLAŞTI

    Geçtiğimiz yıllarda Moskava'da gazetecilere yaptığı açıklamayla ülkede popüler hale gelen Uzerli, burada milyonluk reklam anlaşmasına imza attı. Rusya'da Sophie Bogarne isimli ünlü menajerle çalışmaya başlayan oyuncu, bir kozmetik markasının yeni yüzü oldu.

    3 MİLYON TL GETİRDİ

    'Faberlic' adlı markayla masaya oturan oyuncu, reklam anlaşmasından 3 milyon TL aldı. Geçtiğimiz günlerde markanın tanıtımı için ülkeye giden Uzerli, lansmanda sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

    Meryem Uzerli, yeni reklam anlaşmasından 3 milyon TL aldı #1

    Meryem Uzerli, yeni reklam anlaşmasından 3 milyon TL aldı #2

    Meryem Uzerli, yeni reklam anlaşmasından 3 milyon TL aldı #3

    Meryem Uzerli, yeni reklam anlaşmasından 3 milyon TL aldı #4

    Meryem Uzerli, yeni reklam anlaşmasından 3 milyon TL aldı #5

    Meryem Uzerli, yeni reklam anlaşmasından 3 milyon TL aldı #6

    Meryem Uzerli, yeni reklam anlaşmasından 3 milyon TL aldı #7


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