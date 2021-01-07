Meryem Uzerli'den 8. ay pozu

İkinci kez anne olmak için gün sayan oyuncu Meryem Uzerli, yeni karnı burnunda karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Eski sevgilisi Can Ateş ile birlikteliğinden 6 yaşında bir kızı olan oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda adını açıklamadığı yeni aşkından kız bebek beklediğini duyurdu.

SETLERE ÇOK UZAK

Uzun bir süredir setlerden uzak olan Uzerli, yeni karnı burnunda karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yaklaşık 8 aylık olan Meryem Uzerli'nin siyah-beyaz gönderisi, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

"KARDEŞ İSTİYORDU"

Uzerli, geçtiğimiz günlerde hamilelikle ilgili konuşarak, "Bebeğimiz 5 aylık. Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız. Lara artık 7 yaşında. Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz." ifadelerini kullanmıştı.