Meryem Uzerli’den doğum sonrası ilk poz

Ocak ayında kızı Lily Koi'yi kucağına alarak ikinci kez anne olan oyuncu Meryem Uzerli, objektif karşısına geçti.

Almanya'da yaşayan güzel oyuncu Meryem Uzerli, ocak ayında Amerikalı sevgilisiyle birlikte kızı Lily Koi'yi kucağına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.



İkinci kez anne olan 37 yaşındaki ünlü oyuncu, önceki gün objektif karşısına geçti.

DOĞUM SONRASI MAYOLU İLK POZ

Mayolu poz veren Uzerli, çekimden yansıyan görüntüleri Instagram sayfasında paylaştı.



Uzerli'nin paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.