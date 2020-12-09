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    Meryem Uzerli'den hamile pozu

    İkinci bebeğini bekleyen Meryem Uzerli'den hamile pozu geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 10:24
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 10:50
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    Meryem Uzerli'den hamile pozu

    Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. 8 aylık hamile olan Uzerli, ilk kez hamile fotoğraflarını yayınladı.

    İKİNCİ KIZ GELİYOR

    Oyuncunun yeni kareleri sosyal medya takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı. Bir yıldır Amerikalı sevgilisiyle Berlin’de yaşayan Uzerli, kız bebek dünyaya getireceğini duyurmuştu.

    "AİLE KORUYORUZ"

    Oyuncu, 7 yaşındaki kızı Lara’nın kardeş istediği için çocuk sahibi olduğunu söylemişti. Oyuncu daha önce Amerikalı sevgilisinin adını açıklamak istememiş “Çok mutluyuz, aile kuruyoruz” demişti.

    Meryem Uzerli den hamile pozu #1

    Meryem Uzerli den hamile pozu #2

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