Meryem Uzerli'den İstanbul kareleri

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, İstanbul'a geldi. Uzerli çektirdiği fotoğraf karelerini sosyal medya üzerinden hayranıyla paylaştı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde yer alan ve Hürrem Sultan karakteri ile tanına Meryem Uzerli, Almanya'da yaşıyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve şu sıralar reklam anlaşmaları ile gündeme gelen Uzerli, kızlarıyla sakin bir hayat geçiriyor.

Yeniden Türkiye'de ekran karşısına geçip geçmeyeceği merak edilen güzel isim, İstanbul'a geldi.

İstanbul'a gelen ve yeni pozlarını takipçilerinin beğenesine sunan Uzerli, paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

MERYEM UZERLİ'NİN İSTANBUL KARELERİ

Pencerenin önünde çekildiği karelerini Instagram hesabından paylaşan ve fotoğraflarına, "İstanbul, aşkım" etiketini ekleyen Meryem Uzerli'ye, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

Takipçileri Uzerli'ye, "Hoş geldin güzellik", "Nerede görsem 'Sultanım' deme isteği geliyor" ve "Kraliçe geri döndü" gibi yorumlar yazdı.