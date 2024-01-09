Meryem Uzerli'den küçük kızı Lily Koi'ye doğum günü partisi! Çizgi film karakteri Maşa oldu Kızı Lily için konsept doğum günü partisi hazırlayan Meryem Uzerli'nin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

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Halit Ergenç ile başrolleri paylaştığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan ile ünlenen Meryem Uzerli, ekranlarda olmasa da gündemden düşmüyor.

Kızlarıyla Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli'nin küçük kızı 3 yaşına bastı. Ünlü isim, kızı için organize ettiği doğum günü partisinden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Maşa Meryem

Lily Koi'ye "Maşa ile Koca Ayı" temalı bir doğum günü organize eden Meryem Uzerli, Maşa kılığına girdi.

"Hepimiz seni çok ama çok seviyoruz"

Meryem Uzerli, kızının doğum günü fotoğraflarına "Doğum günün kutlu olsun benim kalbim. Hepimiz seni çok ama çok seviyoruz." notunu düştü.

Meryem Uzerli, 2012'de iş insanı Can Ateş ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin bu ilişkiden iki yıl sonra Lara Jemine Uzerli adında kızları dünyaya gelmişti.

Meryem Uzerli ve Can Ateş, kızları dünyaya geldikten kısa bir süre sonra ise yollarını ayırmıştı.

Lily Koi'nin babasını göstermedi

Yaşamının büyük bir kısmını Almanya'da gözlerden uzak bir şekilde geçiren Meryem Uzerli, 2021'de Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirmişti. Uzerli, Lily Koi'nin babasını hayranlarıyla hiç tanıştırmadı.