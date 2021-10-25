Meryem Uzerli'den küvet pozu

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, çırılçıplak küvette poz verdi.

'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle yurt dışını aşan bir şöhret yakalayan Meryem Uzerli, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez annelik heyecanı yaşayan 38 yaşındaki oyuncu, küvette çıplak bir şekilde verdiği pozunu sosyal medya sayfasından yayınladı. Uzerli'nin paylaşımı hakkında binlerce yorum yapıldı.

"BAHÇELİ BİR EV İSTİYORUM"

Geçtiğimiz aylarda bir dergiye röportaj veren Uzerli, "Daha sağlıklı olmak ve bahçeli bir evde yaşamak istiyorum. Şu an bir apartman dairesinde oturuyoruz. Bir de annemi ve babamı daha çok görmek istiyorum.

En büyük hayalim çocuklarım Lara ve Lily’ye güzel bir gelecek yaratmak ve bu dünyada kadın-erkek eşitliğini nihayet görebilmek..." dedi.