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- Meryem Uzerli'nın bebeği göründü
Meryem Uzerli'nın bebeği göründü
5 aylık hamile Meryem Uzerli'den yeni fotoğraf geldi.
- Haber Merkezi
- 08.09.2020 - 08:32
Geçtiğimiz hafta ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıkan oyuncu Meryem Uzerli, Berlin'de ikinci kafesini açtı. Kızı Lara'dan sonra bir kız bebek daha bekleyen ve 5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi.
"OCAK GİBİ GELİYOR"
Uzerli geçtiğimiz günlerde hamilelikle ilgili konuşarak, "Bebeğimiz 5 aylık. Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız., Lara artık 7 yaşında. Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Kız bebek bekleyen oyuncu, Amerikalı sevgilisiyle Berlin’de yaşıyor.