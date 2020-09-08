Meryem Uzerli'nın bebeği göründü

5 aylık hamile Meryem Uzerli'den yeni fotoğraf geldi.

Geçtiğimiz hafta ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıkan oyuncu Meryem Uzerli, Berlin'de ikinci kafesini açtı. Kızı Lara'dan sonra bir kız bebek daha bekleyen ve 5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi.

"OCAK GİBİ GELİYOR"

Uzerli geçtiğimiz günlerde hamilelikle ilgili konuşarak, "Bebeğimiz 5 aylık. Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız., Lara artık 7 yaşında. Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kız bebek bekleyen oyuncu, Amerikalı sevgilisiyle Berlin’de yaşıyor.