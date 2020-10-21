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    Meryem Uzerli'nin bebekleri yapıldı

    Ortadoğulu bir firma, güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin canlandırdığı "Hürrem Sultan" karakterinin bebeklerini yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 07:31
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    Meryem Uzerli'nin bebekleri yapıldı

    Rol aldığı dizi ve filmlerle ünü tüm dünyaya yayılan Meryem Uzerli'ye büyük bir jest yapıldı.

    Ortadoğulu bir firma, güzel oyuncunun canlandırdığı "Hürrem Sultan" karakterinin bebeklerini yaptı.

    MERYEM ÇOK MUTLU OLDU

    Hürrem bebeklerin çok yakın bir tarihte başta Ortadoğu olmak üzere birçok ülkede satışa sunulacağı açıklandı. 5 aylık hamile olan oyuncu, bebekleri görünce sevinç yaşadı.

    Geçen yıl da 'Kara Para Aşk' ile 'Gönülçelen'de oynayan Tuba Büyüküstün'ün bebekleri yapılmıştı.

    Meryem Uzerli nin bebekleri yapıldı #1

    Meryem Uzerli nin bebekleri yapıldı #2

    Meryem Uzerli nin bebekleri yapıldı #3

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