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- Meryem Uzerli'nin bebekleri yapıldı
Meryem Uzerli'nin bebekleri yapıldı
Ortadoğulu bir firma, güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin canlandırdığı "Hürrem Sultan" karakterinin bebeklerini yaptı.
- Haber Merkezi
- 21.10.2020 - 07:31
Rol aldığı dizi ve filmlerle ünü tüm dünyaya yayılan Meryem Uzerli'ye büyük bir jest yapıldı.
Ortadoğulu bir firma, güzel oyuncunun canlandırdığı "Hürrem Sultan" karakterinin bebeklerini yaptı.
MERYEM ÇOK MUTLU OLDU
Hürrem bebeklerin çok yakın bir tarihte başta Ortadoğu olmak üzere birçok ülkede satışa sunulacağı açıklandı. 5 aylık hamile olan oyuncu, bebekleri görünce sevinç yaşadı.
Geçen yıl da 'Kara Para Aşk' ile 'Gönülçelen'de oynayan Tuba Büyüküstün'ün bebekleri yapılmıştı.