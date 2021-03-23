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    Meryem Uzerli'nin çocukluk fotoğrafı

    Oyunculuğun yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Meryem Uzerli, Instagram hesabının hikaye bölümünden çocukluk fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2021 - 07:57
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 09:07
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    Meryem Uzerli'nin çocukluk fotoğrafı

    Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın sevincini yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına adeta zamanda yolculuk yaptırdı.

    Yıllar önce çekilen fotoğrafını yayınlayan 37 yaşındaki Uzerli, gönderisine; "Küçük ben" notunu düştü. Ünlü oyuncunun utangaç bakışlarıyla verdiği poz, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

    2 KIZI VAR

    'Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde hayat verdiği ‘Hürrem Sultan’ karakteriyle şöhreti yakalayan Meryem Uzerli, geçtiğimiz ocak ayında kızı Lily Koi’ni kucağına alarak ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

    Meryem Uzerli nin çocukluk fotoğrafı #1

    Meryem Uzerli nin çocukluk fotoğrafı #2

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