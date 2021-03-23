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- Meryem Uzerli'nin çocukluk fotoğrafı
Meryem Uzerli'nin çocukluk fotoğrafı
Oyunculuğun yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Meryem Uzerli, Instagram hesabının hikaye bölümünden çocukluk fotoğrafını paylaştı.
- Haber Merkezi
- 23.03.2021 - 07:57
- Güncelleme : 23.03.2021 - 09:07
Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın sevincini yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına adeta zamanda yolculuk yaptırdı.
Yıllar önce çekilen fotoğrafını yayınlayan 37 yaşındaki Uzerli, gönderisine; "Küçük ben" notunu düştü. Ünlü oyuncunun utangaç bakışlarıyla verdiği poz, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
2 KIZI VAR
'Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde hayat verdiği ‘Hürrem Sultan’ karakteriyle şöhreti yakalayan Meryem Uzerli, geçtiğimiz ocak ayında kızı Lily Koi’ni kucağına alarak ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.