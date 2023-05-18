Meryem Uzerli'nin festival tarzı Oynadığı Hürrem rolüyle dünyaca ünlü bir oyuncu olan Meryem Uzerli, 76. Cannes Film Festivali'ne katıldı.

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Altın Palmiye için birbirinden iddialı filmlerin yarıştığı 76. Cannes Film Festivali dün başladı.

Festivalde, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle ismini milyonlarca kitleye duyuran şimdilerde tüm vaktini kızları Lara ve Lily Koi ile Almanya'da geçiren Meryem Uzerli de Cannes Film Festivali için Fransa'ya gitti.

Göğüs dekolteli elbise giydi

Uzerli'nin sade ve şık festival tarzı takipçilerinin beğenisini topladı. Derin göğüs dekolteli siyah bir elbise tercih eden Uzerli, güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Güzel oyuncu, festivalden karelerini 7.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından yayınladı.