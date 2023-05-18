Meryem Uzerli'nin festival tarzı
ensonhaber.com

Altın Palmiye için birbirinden iddialı filmlerin yarıştığı 76. Film Festivali dün başladı.

Festivalde, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle ismini milyonlarca kitleye duyuran şimdilerde tüm vaktini kızları Lara ve Lily Koi ile Almanya'da geçiren de Cannes Film Festivali için Fransa'ya gitti.

Göğüs dekolteli elbise giydi

Uzerli'nin sade ve şık festival tarzı takipçilerinin beğenisini topladı. Derin göğüs dekolteli siyah bir elbise tercih eden Uzerli, güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Meryem Uzerli'nin festival tarzı

Güzel oyuncu, festivalden karelerini 7.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından yayınladı.