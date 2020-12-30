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Meryem Uzerli'nin hamilelik pozları
İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan oyuncu Meryem Uzerli, doğum öncesi fotoğraflar çektirdi.
- Haber Merkezi
- 30.12.2020 - 07:27
- Güncelleme : 30.12.2020 - 11:19
Eski sevgilisi Can Ateş ile birlikteliğinden 6 yaşında bir kızı olan oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda adını açıklamadığı yeni Amerikalı sevgilisinden ikinci bebeğine hamile.
8 AYLIK OLDU
Bir süredir ekranlardan uzak olan 37 yaşındaki Meryem Uzerli, doğum öncesi stüdyoya girdi. 8 aylık hamile olan oyuncu, hamilelik pozları verdi.
Uzerli, fotoğraflarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Takipçilerinden Uzerli'ye tebrik mesajları yağdı.