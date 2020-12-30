Meryem Uzerli'nin hamilelik pozları

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan oyuncu Meryem Uzerli, doğum öncesi fotoğraflar çektirdi.

Eski sevgilisi Can Ateş ile birlikteliğinden 6 yaşında bir kızı olan oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda adını açıklamadığı yeni Amerikalı sevgilisinden ikinci bebeğine hamile.

8 AYLIK OLDU

Bir süredir ekranlardan uzak olan 37 yaşındaki Meryem Uzerli, doğum öncesi stüdyoya girdi. 8 aylık hamile olan oyuncu, hamilelik pozları verdi.

Uzerli, fotoğraflarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Takipçilerinden Uzerli'ye tebrik mesajları yağdı.