Meryem Uzerli'nin New York pozları olay oldu 40 yaşındaki 2 çocuk annesi Meryem Uzerli, New York pozlarını Instagram hesabından yayınladı.

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Halit Ergenç ile başrollerini paylaştığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki Hürrem Sultan karakteriyle tanınan ve geniş kitlelerce sevilen Meryem Uzerli, sık sık yüzüne yaptırdığı operasyonlarla gündeme geliyordu.

Ünlü oyuncunun yüzündeki büyük değişim sosyal medyada yine gündem oldu.

New York'a gitti

Şimdilerde tüm vaktini kızları Lara ve Lily Koi ile Almanya'da geçiren Meryem Uzerli, Amerika'ya gitti. New York'ta pozlar veren Uzerli, o karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncunun yüzündeki dolgular ve kıyafeti hiç beğenilmedi. Çene ve yanak dolgusu yaptırdığı ileri sürülen Meryem Uzerli'ye bazı takipçileri yaptıkları yorumlarla sitem etti.