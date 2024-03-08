Meryem Uzerli'nin şaşırtan yeni imajı! Son halini görenin ağzı açık kaldı
ensonhaber.com

Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra rol aldığı projelerde eskisi gibi parlayamayan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, artık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Yeni imaj

Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi toplayan Meryem Uzerli, bu kez yeni imajıyla magazin gündemine geldi. Ünlü oyuncu saçlarının rengini tamamen değiştirerek hayranlarını oldukça şaşırttı.

Uzerli'nin sıcak küllü bir sarı gibi gözüken fakat ışıkta platine kaçan saçları sosyal medyada ilgi gördü.