Meryem Uzerli'nin sosyal medyayı sallayan küvet pozuna beğeni yağdı Yurt dışına yayılan şöhretini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakterine borçlu olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli küvette poz verdi.

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Bir dönem reyting rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan, karakteriyle ismini milyonlarca kitleye duyuran Meryem Uzerli, yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen bir isim.

Eski halinden eser kalmayan Uzerli, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

New York'ta küvet keyfi

Kızı Lara ile çıktığı New York tatiline tam gaz devam eden Meryem Uzerli, tatilinden fotoğraflar yayınlıyor.

Takipçilerinin her anına şahitlik ettiği Meryem Uzerli, son paylaşımını da otel odasının küvetinden yaptı. Ünlü oyuncunun küvette verdiği poza beğeni ve yorum yağdı.