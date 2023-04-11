Meryem Uzerli’nin yüzü değişti
ensonhaber.com

Almanya'nın başkenti Berlin’de yaşayan ünlü Meryem Uzerli, ailesiyle birlikte Paskalya Bayramı’nı kutladığı anlardan kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Meryem Uzerli’nin yüzü değişti

Elmacık kemiklerini doldurttu

Kızları Lara ve Lily ile çekilen kutlama karelerini Instagram hesabına yükleyen ünlü oyuncunun yüzündeki değişiklik ise dikkat çekti. Uzerli’nin, elmacık kemiklerine dolgu işlemi yaptığı görüldü.

Meryem Uzerli’nin yüzü değişti

Meryem Uzerli’nin yüz ifadesinde değişikliği fark eden hayranları ise ünlü oyuncuyu konusunda uyardı.

"Vazgeç artık şu sevdadan"

Uzerli'nin son halini gören takipçileri "Vazgeç artık şu sevdadan" yorumlarında bulundu.

Meryem Uzerli’nin yüzü değişti

'Hürrem'

Tüm Türkiye'nin 'Hürrem' karakteriyle tanıdığı ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin, Lara ve Lily Koi adında iki kızı bulunuyor.

Eski halinden eser kalmadı

Meryem Uzerli, Kim Kardashian'ın doktoru Dr. Simon Qurian'a estetik yaptırmak için sık sık Los Angeles'a kadar gidiyor.

Meryem Uzerli’nin yüzü değişti