Meryem Uzerli’nin yüzü değişti Artık Berlin’de yaşayan ünlü oyuncu Meryem Uzerli’nin yüzündeki değişim dikkat çekti.

ensonhaber.com

Almanya'nın başkenti Berlin’de yaşayan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, ailesiyle birlikte Paskalya Bayramı’nı kutladığı anlardan kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Elmacık kemiklerini doldurttu

Kızları Lara ve Lily ile çekilen kutlama karelerini Instagram hesabına yükleyen ünlü oyuncunun yüzündeki değişiklik ise dikkat çekti. Uzerli’nin, elmacık kemiklerine dolgu işlemi yaptığı görüldü.

Meryem Uzerli’nin yüz ifadesinde değişikliği fark eden hayranları ise ünlü oyuncuyu estetik konusunda uyardı.

"Vazgeç artık şu sevdadan"

Uzerli'nin son halini gören takipçileri "Vazgeç artık şu sevdadan" yorumlarında bulundu.

'Hürrem'

Tüm Türkiye'nin 'Hürrem' karakteriyle tanıdığı ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin, Lara ve Lily Koi adında iki kızı bulunuyor.

Eski halinden eser kalmadı

Meryem Uzerli, Kim Kardashian'ın doktoru Dr. Simon Qurian'a estetik yaptırmak için sık sık Los Angeles'a kadar gidiyor.