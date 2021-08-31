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    Mesut Akusta'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

    Geçtiğimiz haftalarda evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Mesut Akusta, sevenlerine 'iyiyim' mesajı yolladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 07:48
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 08:00
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    Mesut Akusta'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

    Ünlü oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı.

    TABURCU OLDU

    Ameliyat olan ünlü oyuncu, kısa sürede sağlığına kavuştu. Akusta, cumartesi günü taburcu edildi. Bir hafta sonra setlere dönecek olan oyuncu, sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi.

    Mesut Akusta'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama ViDEO

    "HASTANEDEN AYRILDIM"

    Akusta, "Merhabalar, herkese selamlar, sevgiler. Önce beni ameliyat eden doktorlara, arayan soran dostlarıma, gelen giden tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Şu an evdeyim, hastaneden ayrıldım. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın" dedi.

    Mesut Akusta dan sağlık durumuyla ilgili açıklama #1

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