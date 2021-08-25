Mesut Akusta'dan sevindiren haber

Beyin kanaması geçirerek hastanelik olan 57 yaşındaki Mesut Akusta, geçirdiği ameliyat sonrasındaki zorlu süreci atlattı.

Birçok projede yer alan başarılı oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz günlerde Ankara'daki evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

Ameliyat geçiren Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak tedbir amacıyla uyutulmuştu.

Hayranlarının da merak ettiği Akusta'dan iyi haber bugün geldi.

UYANDIRILDI

Akusta, öğle saatlerinde gözlerini açtı ve ilk işi senaryo okumak oldu.

Oyuncunun eşi Şafak Özbir, eşinin o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN"

Özbir, paylaşımına, "Gerçekten deli… İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister ?? Allah’a kaç kez şüktretsem yeter bilemem ama, seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası, yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi. Allah'ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin." notunu düştü.