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Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı

Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan dünya yıldızı Mesut Özil, kaslarını korumak için ağırlık çalışmalarına devam ediyor..