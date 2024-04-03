ensonhaber.com
Sahalara veda eden Mesut Özil, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde..
Özil, geçmişteki zayıf imajının aksine, son paylaşımlarında görülen daha iri ve kaslı vücut yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Hayranları tarafından yakından takip edilen Özil, kas çalışmalarına devam ediyor..
Plevne marşıyla spor
Mesut Özil, son egzersizinde Plevne marşıyla yaptı.
Sosyal medyada paylaştığı videoda Özil'in kasları takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Öte yandan, beklenmedik fiziksel değişim, geniş kitleler arasında tartışma ve spekülasyonlara yol açarak, Özil'in neden bu yönde bir değişim yaşadığına dair çeşitli teorilerin ortaya atılmasına neden olmuştu..
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış