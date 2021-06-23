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    Mesut Özil'den kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest

    Mesut Özil'den kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest

    Mesut Özil, eşi Amine Gülşe’nin isteği üzerine kayınvalidesi Gülter Gülşe'ye 12 milyon TL değerinde bir villa satın aldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 10:47
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    Fenerbahçe’nin, İngiliz Arsenal takımından transfer ettiği yıldız futbolcu Mesut Özil, kayınvalidesi daha rahat etsin diye kesenin ağzını açtı.

    12 MİLYON TL

    Özil, eşinin isteği üzerine kayınvalidesini de kendi yakınına taşıdı. Başarılı futbolcu, eşi Amine Gülşe'nin isteği üzerine kayınvalidesi Gülter Gülşe'ye ünlü isimlerin oturduğu yaklaşık 12 milyon TL değerinde bir villa satın aldı.

    Özil'in, İngiltere'de oynarken hayatını birleştirdiği 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'nin ailesiyle arasının çok iyi olduğu biliniyor.

    Mesut Özil den kayınvalidesine 12 milyon TL lik jest #1Mesut Özil den kayınvalidesine 12 milyon TL lik jest #2Mesut Özil den kayınvalidesine 12 milyon TL lik jest #3

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