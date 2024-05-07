Met Gala 2024! Dünyaca ünlü isimler yine tarzları ve kostümleriyle dikkat çekti "Zamanın Bahçesi" temasıyla Met Gala, davetlileriyle yine çok konuşuldu. Ünlü isimler tarzları ve kıyafetleriyle sosyal medyada dikkat çekti.

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Her sene mayıs ayının ilk pazartesi günü gerçekleşen, dünyaca ünlü isimlerin bir yıl boyunca özenle hazırladığı o gece geldi! 2024 Met Gala, tüm ihtişamıyla gerçekleşti.

Met Gala 2024 kırmızı halısıyla yine adından söz ettirdi. Moda dünyasının en büyük gecesinde her sene olduğu gibi bu sene de Kylie Jenner, Jennifer Lopez ve Zendaya gibi isimler dikkat çekti.

Kim Kardashian'ın kıvrım sergilemesi

Kim Kardashian yine kıvrımlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Bu yıl 2024 Met Gala için belirlenen kıyafet kuralı "Zamanın Bahçesi"ydi. Yeni tema, J.G. Ballard'ın 1962 tarihli aynı adlı kısa öyküsünden esinlendi.

Kylie

Soluk pembe renginde bir kostüm tercih eden Kylie'nin elbisesinde tam oturan bir bel, sivri bir gövde ve dramatik bir kuyruk bulunuyordu.

Kim Kardashian

Gümüş renkli korse elbise ve şeffaf çiçek desenli uzun etekten oluşan gümüş rengi bir elbise giyen 43 yaşındaki Kim Kardashian, yine kıvrımlı hatlarını sergilemeden bir geceden ayrılmak istemedi.

Kendall Jenner

Kendall Jenner, belinde kesik detayları bulunan siyah bir elbise giymişti; elbisenin heykelsi yakası boyunca altın rengi detaylar ve saçaklar vardı.

Jennifer Lopez

Bu yılki etkinliğin eşbaşkanlığını yapan 54 yaşındaki şarkıcı ve aktris, ışıltılı, transparan mücevherlerle dolu kıyafetiyle merdivenlerde fırtına gibi poz verdi.

Kanat tarzı tasarıma sahip yakalı gümüş rengi askısız elbisesiyle ve pahalı kolyesiyle göz kamaştırdı.

Zendaya

Zendaya, dal ve meyve vurgularına sahip mavi ve yeşil elbisesiyle dikkat çekti.

Nicola Kidman

Dünyaca ünlü oyuncu Nicola Kidman, her zamanki gibi sade tarzıyla yine hayranlarından tam not aldı.

Dua Lipa