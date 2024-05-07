Kırmızı Halı'nın Olimpiyatları olarak adlandırılan Met Gala, yine gündem oldu.
Her yıl bir tema etrafında birleşen etkinlikte kıyafet kodu bu kez Ballard'ın 1962 tarihli aynı adlı kısa öyküsünden esinlenen "Zamanın Bahçesi" oldu.
Dünyaca ünlü yıldızlar, birbirinden ilginç kostümleriyle kırmızı halıda boy gösterdi.
Kylie Jenner, Jennifer Lopez, Zendaya ve Kim Kardashian gibi isimler, gecenin en çok konuşulanları arasında yer aldı.
Kim'e kaburgaları soruldu
Kim Kardashian, gecede incecik beliyle ve kıvrımlarıyla adından söz ettirdi.
43 yaşındaki Kim, gümüş renkli korse elbise ve şeffaf çiçek desenli uzun etekten oluşan gümüş rengi bir elbise giydi.
Kim Kardashian, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından "Kaç kaburgası alındı?" şeklinde yorumlar aldı.
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