Met Gala'ya Kim Kardashian damgası: Kaburgaları soruldu Met Gala'ya katılan Kim Kardashian, sosyal medyada "Kaç kaburgası alındı?" yorumlarıyla karşılaştı.

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ensonhaber.com

Kırmızı Halı'nın Olimpiyatları olarak adlandırılan Met Gala, yine gündem oldu.

Her yıl bir tema etrafında birleşen etkinlikte kıyafet kodu bu kez Ballard'ın 1962 tarihli aynı adlı kısa öyküsünden esinlenen "Zamanın Bahçesi" oldu.

Dünyaca ünlü yıldızlar, birbirinden ilginç kostümleriyle kırmızı halıda boy gösterdi.

Kylie Jenner, Jennifer Lopez, Zendaya ve Kim Kardashian gibi isimler, gecenin en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Kim'e kaburgaları soruldu

Kim Kardashian, gecede incecik beliyle ve kıvrımlarıyla adından söz ettirdi.

43 yaşındaki Kim, gümüş renkli korse elbise ve şeffaf çiçek desenli uzun etekten oluşan gümüş rengi bir elbise giydi.

Kim Kardashian, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından "Kaç kaburgası alındı?" şeklinde yorumlar aldı.