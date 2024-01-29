Mete Horozoğlu son halini yayınladı! Takipçileri "Yıllar acımamış" yazdı Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Soner’i olarak hafızalara kazınan Mete Horozoğlu, Amerika'dan yeni fotoğraf yayınladı. Çok değişen ünlü oyuncuya takipçileri yorum yağdırdı.

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Soner karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan Mete Horozoğlu, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Türkiye'yi terk edip terk edip Amerika'ya yerleşen Horozoğlu, kendisi gibi oyuncu olan yakın dostu Erdem Baş ile birlikte oyun sergiliyor.

Mete Horozoğlu, zaman zaman sosyal medyadan son halini de paylaşıyor.

"Yıllar acımamış"

Son halini yayınlayan ünlü oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı. Horozoğlu'na "'Resmen yaşlanmış', 'Yıllar acımamış" gibi yorumları geldi.

Geçtiğimiz yıllarda, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığı bilinen Horozoğlu ile ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verilmişti.